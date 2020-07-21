HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi başlangıcı için internet ortamında bir araya geldiler.

5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak
21.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:45

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi başlangıcı için internet ortamında bir araya geldiler. Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino ve birçok kişi katılım sağladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak, "Avrupa Birliği'nden yüzde 100'ü hibe 5 milyon Euro'luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir. Proje için bir yönetim merkezi oluşturduk ve teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli'mizde çığır açacak" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ın hizmet binalarında oluşturduğu Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yönetim Merkezi'ndeki teknik ekip, işbaşı yaptı. DTO üyeleri ve ilgili kişileri bilgilendirmek üzere bir webinar düzenleyen ekibe başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden yüzde 100'ü hibe 5 milyon Euro'luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir. Denizli ve bölgemiz için çok önemlidir. Sanayi Bakanlığımız tarafından, ülkemizdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalar arasından seçilen 2 büyük projeden biridir. Denizli Ticaret Odamızda, projemiz için bir yönetim merkezi oluşturduk ve teknik tekstiller açısından oldukça yoğun, nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli'mizde çığır açacak ekibimize, başarılar diliyorum. Sizlerden ricam, bu merkezimizle temasa geçip, fikirlerinizi bizimle paylaşmanız ve bu imkandan faydalanmanız. Denizli'mize, hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Proje Denizli sanayisine çağ atlatacak"

İnternet ortamından 254 ön başvurunun olduğu webinara, bir çok yetkili katılım sağladı. Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, projelerinin Denizli sanayisine çağ atlatacak derece önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, "Projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği'ne ve projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile Teknik tekstil merkezimizin kurulacağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'mıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Odamızda, bu projemiz için özel bir yönetim merkezi oluşturduk. Teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Üyelerimizden bir ricam var, o da bu merkezimizle temasa geçip, fikirlerini bizimle paylaşmaları ve bu imkandan faydalanmalarıdır" dedi.

"Merkezde uçak, araba parçaları, helikopter ve drone parçaları, üretilebilecek"

Merkezin içeriği ve projelerindeki hizmetlerden de bahseden Erdoğan, "Merkezimizde uçak, araba parçaları, helikopter, drone parçaları, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ile golf sopasının yanı sıra keman, gitar gibi enstrümanların kasaları üretilebilecek. İtfaiyeciler için alev geciktirici kumaşlar geliştirilebilecek. Otomotiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kullanılabilecek ürünlerde, ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikiş yapılabilecek. Aromaterapi uygulayan, ısıtma ve soğutma yapabilen, yaşamsal verilerin toplanması gibi özel işlevleri olan akıllı yatak tekstilleri için çalışılabilecek. Dahili elektronik iletişim cihazlarına sahip akıllı giysiler üretilebilecek. Perdelerde, döşemelerde ve dekorasyon çeşitliliğini artıracak, renk tercihini son kullanıcının yani tüketicinin inisiyatifine bırakarak yeniden dekoratif dizaynı kolaylaştıracak. Renk ayarlanabilen optik ev tekstilleriyle ilgili çalışılabilecek. Çevreye duyarlı olarak sentetik ürünlerin ve belki pamuk liflerinin susuz ortamda boyanabilmesi sağlanacak. Korona virüs salgınıyla değeri daha çok anlaşılan, ameliyathaneler için önlükler ve ameliyathane malzemeleri gibi tek kullanımlık ürünler üretilebilecek. İnşaatlar için beton ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, mukavemeti ve mimari kaliteyi artıran tekstiller dizayn edilebilecek. Enerji ölçüm ekipmanlarıyla, üyelerimizin tesislerinin enerji verimliliği izlenerek, kayıplarının azaltılması sağlanacak. Bu teknik konuların detayları, uzmanlarımız tarafından projemiz boyunca üyelerimizle paylaşılacaktır" dedi.

Programa katılanlar

Webinar programına, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, İkada İnsan Kaynakları İş Geliştirme Uzmanı İlhami Birkan, DTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan, Projenin Teknik Yöneticisi Ayşegül Çivi ve çok sayıda DTO üyesi katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fatih Sultan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: 5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:06:30. #1.15#
title