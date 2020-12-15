5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

Dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına ve salgının ekonomiye etkilerine yönelik yeni kararlar aldı. Kabine salgından etkilenen esnafa destek paketini açıklarken, yılbaşına da 4 gece 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ülkemizde artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarından sonra bazı tedbir kararları alınırken, bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Öte yandan bazı iş yerleri tamamen kapanırken, bazı yerler de 'Gel al' yöntemiyle çalışmaya başladı.

Bu durum esnafın ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilerken Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında esnaf için yeni destek paketleri açıklandı. Dün Kabine toplantısında alınan kararları 5 madde halinde sizler için derledik.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KİRA DÜZENLEMESİ

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV İNDİRİMİ

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ

İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilecek.

ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ

Salgından doğrudan etkilenen esnaflara 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanabilecek.