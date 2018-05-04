5 Kurumun Desteğiyle İstihdam Teşvikleri Toplantısı Yapılacak

Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf Odası, Didim Şoförler Odası, Ziraat Odası ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin işbirliği ile İŞKUR ve SGK teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ile SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz konuşmacı olarak katılacağı toplantıda işverenlere istihdam teşviklerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılacak.

Toplantı hakkında düzenlenen basın toplantısına Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Ali Hikmet Atilla ve Ebubekir Apaydın katıldı.

Basın toplantısında konuşan Didim Ticaret Odası Başkanı Erbaş, istihdam teşvikleri ile işveren ve iş arayanlara büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlandığını söyledi. Erbaş; "İlçemizin ekonomisine katkı sağlaması ve iş arayan vatandaşlarımızın istihdam edilmesi için bu katkı önemlidir. İşverenlerimizi bu teşvikleri öğrenmek ve faydalanmak üzere 8 Mayıs Salı günü saat 17.30'da kültür merkezimizde yapacağımız toplantıya bekliyoruz" dedi. - AYDIN