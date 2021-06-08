42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
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42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Ekonomi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören, 46 yıl önce satın aldığı sıfır kamyoneti o dönemde oğullarının ehliyeti olmadığı için garaja kilitledi. Yolun üst yamacındaki girişi ve çıkışı olmayan garajda 42 yıldır duran 9 bin kilometredeki kamyonet antika olarak satılmak isteniyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Geyikli mahallesinde yaşayan Muhammet Gören (81), 1975 yılında sıfır kilometrede bir kamyonet satın aldı. Şoförlüğü olan yeğeni ile yaylaya göç edenlerin eşyasını taşıyan, yaylalarda sebze ve meyve satan Gören, bir süre sonra yolların bozuk olması ve yeğeninin başka bir işe girmesi nedeniyle kamyoneti taş duvarlarla örülü bir garaja çekti.

ANTİKA OLARAK SATMAK İSTİYORLAR

Şoförlüğü olmayan çocuklarının kaza yapmasından endişe duyarak kamyoneti garaja kilitleyen Gören, 11 yıl önce hayatını kaybetti. 9 bin 398 kilometrede garaja çekilerek, yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle garajdan çıkartılamayan kamyonet 42 yıldır bulunduğu garajda hapis kaldı. Şehir dışında yaşadıkları için 42 yıldır toz içinde kalan kamyonet ile ilgilenemeyen Muhammet Gören'in oğulları kamyoneti antika olarak satmak istiyor.

"O DÖNEM 180 BİN LİRAYA ALINDI"

Muhammet Hacı Gören'in oğlu Bayram Gören, kamyoneti antika olarak satmayı planladıklarını belirterek "5 kardeşiz. Arabamız 1975 model. Bu araba ile babam 4 yıl boyunca yazları Kadırga, Sisdağı ve Alaca Yaylasına sebze götürüp satılıyordu. O zamanlar arabayı halamın oğlu kullanıyordu daha sonra kendisi devlet dairesine girmişti, kardeşlerimin de şoförlüğü yoktu. Rahmetli babamda yollarımız bozuk olduğu için arabayı 1979 yılında buraya bıraktı. O zamandan beri de araba burada. Yani 40 yılı aşkındır burada duruyor. Bakımını yapıyorduk son zamanlarda bakımından da vazgeçtik dolayısıyla burada kaldı. Şu an hepimizin arabası olduğu için buna pek gerek duymadık. Baba yadigarı olarak da satmayı bilmiyorum düşünebilir miyiz. Alıcı çıksa belki satabiliriz. Tamirat yapılmadı son zamanlarda yapmadık. 1980'li yıllarda yapılıyordu. Son zamanlarda gurbete çıkınca vazgeçildi. 1990 yılından sonra bakımını yapmadık diyebilirim. Çevremizden arabayı hapsettiler gibi söylentiler oldu. Biz de babamızın yadigarı olarak hiçbir şey düşünmüyoruz. O denemler arabayı 180 bin liraya alınmıştı. Şu an antika olarak satsak daha fazlaya gider. Hurdaya çok az gider. Biz antika olarak düşünüyoruz. Orijinaldir. 9 bin kilometrededir. Taliplisi olursa düşünürüz" ifadelerini kullandı.

42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse

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