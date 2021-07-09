40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı
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40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı

40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te işçiler 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklıkta maydanoz hasadı yaparken, üreticiler çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanıyor.

Kilis'te işçiler 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklıkta maydanoz hasadı yaparken, üreticiler çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanıyor.

Kilis'te tarlalarda 40 dereceyi aşan sıcaklıkta maydanoz hasadı yapılırken, üreticiler tarlada çalıştıracak işçi bulamıyor. Bağı tarlada 20 kuruş olan maydanoz, pazarda 1 TL'den satılıyor.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştıklarını ifade ederek, "Biz sıcaklığa alışkınız, ürettiğimiz ürünler para etmiyor. Çiftçiler, ülkesi, milleti için sürekli çalışıyor. Halde maydanozun topu 2 lira, yani maydanozun tanesi 20 kuruş, bugün pazara gittiğin zaman maydanozun bağı 1 lira, bir dengesizlik var. Bundan dolayı hem üreticilerimiz sıkıntı çekiyor. Hem tüketicilerimiz sıkıntı çekiyor. Pazarda topu 10 lira, üreticide 2 lira, biz valimizden, belediye başkanımızdan, tarım ve Orman Müdürlüğümüzden üretici pazarları istiyoruz. Memleketin belirli noktalarına üretici pazarı kurulmasını istiyoruz. Böylece hem üreticilerimizin hem de tüketicilerimizin menfaatine olur. Ben maydanozun topunu üretici pazarına götürürüm, 2 lira yerine 3 liraya satarım, tüketicide kazanmış olur, bizde kazanmış oluruz" dedi.

"Çalıştıracak elaman bulamıyoruz"

Özgür, Aşırı sıcaklarında etkili olduğunu ifade ederek, "Çalıştıracak elaman bulamıyoruz. Kime sorsan iş yok diyor, ama gel çalış dediğin zamanda bu kez sıcakta çalışılır mı diyorlar. Herkes kolay işe alıştı. Bu nedenle eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Şanlıurfa'dan çevre illerden işçi getiriyoruz. Bu kez de konaklama sıkıntısı çekiyoruz" ifadesini kullandı. - KİLİS

40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı
40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı
40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı
40 derece sıcaklıkta maydanoz hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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