"4. Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Finali" Antalya'da yapıldı

22.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:52

Antalya'da düzenlenen "4. Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Finali"nde, Denizli Çivril Huzurevi şampiyonluğa ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde gruplarında ilk iki sıraya giren 39 huzurevi ile gazilerden oluşan 1 takım, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen finallerde mücadele etti.

Özel hazırlanan bocce sahasında 4 gün boyunca 60 yaş üstü huzurevi sakinleri hünerlerini sergiledi. Müsabakalar sonucunda Denizli Çivril Huzurevi şampiyon olurken, Kırşehir Huzurevi ikinci, Fethiye Belediyesi Huzurevi ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Koç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Erkmen verdi.

Kaynak: AA