4 Ton Limon Saatler İçerisinde Satıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen ve tezgahta kilosu ortalama 3 lira olan limonun 4 kilosunu enflasyonla mücadele kapsamında 5 liradan satan İsmail Karabüber'in 4 kamyonet dolusu limonu saatler içerisinde tükendi.

Şuhutlu vatandaşlar limonun 4 kilosunun 5 liradan satıldığını duyunca satıcının bulunduğu yere koştu. Vatandaşlar daha önce kilosu 8 liraya kadar çıkan ve halen tezgahlarda ortalama 3 liraya satılan limonun 4 kilosunu 5 liradan aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 4 ton limon saatler içinde bitti.

Limon satıcısı İsmail Karabüber, konu ile ilgili açıklamalarında, "Evet enflasyonla mücadele kampanyasında bizim de faydamız olsun istedik. Tarladan limonu alıyoruz ve 4 kilosu 5 Türk lirasına satıyoruz. Manavımıza halimize gidiliyor 4 Türk lirasına 5 Türk Lirasına limon satılıyor. Arkadaşlar Türkiye zaten gelişmez böyle kendi malımızı kendimiz pahalı yiyoruz. Böyle mücadele olmaz ki, kendi malımızı bari ucuz yiyelim 4 kilosu 5 Türk lirası" dedi.

Müşteri İhsan Çunku ise, "Zamanında 1 kilo limonu 8 Türk lirasına aldık. Böyle fırsatçılık olmaz, işte 4 kilosu 5 Türk lirasından satılıyor ve çok memnunuz. Burada Dolar mı düştü, Euro'mu yükseldi, ağacın dalları mı kurudu. Biraz dikkat etsin esnaflar" dedi. - AFYONKARAHİSAR