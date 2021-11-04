4 takım gruptan çıkmayı garantiledi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Liverpool, Anfield Road'da Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Kırmızılar karşılaşmayı 2-0 kazanırken grup maçlarının bitimine 2 maç kala liderliği garantiledi.

4 TAKIM GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gecenin A Grubu maçında PSG, deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kalırken Manchester City ise sahasında Club Brugge'ü 4-1'lik skorla geçti. D Grubu maçlarında ise sürpriz yaşanmadı. Real Madird, sahasında Shakhtar'ı 2-1, Inter ise deplasmanda Sheriff'i 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitimine 2 hafta kala Liverpool, Ajax, Bayern Münih ve Juventus son 16'ya kalmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları şöyle:

A GRUBU

Leipzig-PSG: 2-2

Manchester City-Club Brugge: 4-1

B GRUBU

Milan-Porto: 1-1

Liverpool-Atletico Madrid: 2-0

C GRUBU

Borussia Dortmund-Ajax: 1-3

Sporting CP-Beşiktaş: 4-0

D GRUBU

Real Madrid-Shakhtar: 2-1

Sheriff-Inter: 1-3

E GRUBU

Bayern Münih-Benfica: 5-2

Dinamo Kiev- Barcelona : 0-1

F GRUBU

Atalanta- Manchester United : 2-2

Villarreal-Young Boys: 2-0

G GRUBU

Wolfsburg-Salzburg: 2-1

Sevilla-Lille: 1-2

H GRUBU

Malmö-Chelsea: 0-1

Juventus-Zenit: 4-2

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet