4 Latin Amerika ülkesi Pasifik'te balık avlanmayan koridor oluşturacak

Dört Latin Amerika ülkesi deniz kaplumbağaları, ton balığı, kalamar, çekiç başlı köpekbalıklarını ve diğer türleri koruma amacıyla Pasifik Okyanusu'nda geniş bir koridor oluşturmak için deniz rezervlerini genişleteceklerini duyurdu.

Ekvador'daki Galapagos Adaları ile Kolombiya'nın Malpelo Adası ve Kosta Rika ve Panama sularındaki Cocos ve Coiba Adaları'nı birbirine bağlayacak yeni deniz koridoru, göçebe deniz türlerini, her yıl Doğu Pasifik'i ziyaret eden yüzlerce geminin balıkçı filolarından koruyacak.

Kosta Rika, Kolombiya, Panama ve Ekvador'un iş birliği yapacağı projenin duyurusu, dünya liderlerinin karbon emisyonu hedeflerini ve diğer çevre politikalarını tartışmak için bir araya geldiği İskoçya'nın Glasgow kentindeki BM İklim Konferansı'nda yapıldı.

Latin Amerika ülkeleri, iklim değişikliğini ele almanın bir yolu olarak 2030'a kadar okyanusların ve kara alanlarının yüzde 30'unu korumaya yönelik küresel girişime katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, "Dünyanın en değerli ekosistemleri arasında yer alan Galapagos ve Cocos Adaları gibi ekosistemleri koruyacağız." dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque da yeni koridorun "Batı Yarım Küre'deki en büyük deniz koruma alanı" olduğunu belirtti.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ise "İklim değişikliği hakkında pek çok konuşma duyduk, yerine getirilmeyen birçok taahhüt... Bu, güçlü bir eylem; ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan da bu." ifadelerini kullandı.

Yeni koridor, endüstriyel balıkçılık filolarının sınırları dışında olacak yaklaşık 500 bin kilometrekarelik korunan alan oluşturacak.

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