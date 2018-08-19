4,8'lik deprem Osmaniye'de de hissedildi

OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen 4,8'lik deprem Osmaniye'de de paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 18.22'de merkez üssü Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Osmaniye ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.