3500 TL Sistem Toplama (Video)

3500 TL sistem toplama videomuzda, hem oyun hem de genel performans olarak tatmin edici sonuçlar alan bir PC topladık.



Sistem bileşenleri neler?



Sistemimizin gücünü AMD Ryzen 3 1300X işlemcisinden alıyor. Baz hızında 3.5 GHz, Turbo ile de 3.9 GHz saat frekansına sahip işlemci, 4 çekirdekli bir yapıda karşımıza çıkıyor.



Anakartımız ise mATX yapıda olan Asrock AB350M modeli. Fiyat performans oranıyla öne çıkan anakartta, 3200 MHz"e kadar DDR4 bellek desteği, M.2 SSD portu ve 8 adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunuyor.







Sistemimizin en kritik bir diğer bileşeni ise Galaxy GeForce GTX 1060 ekran kartı. Güncel oyunlarda hem 1080p hem de 2K çözünürlükte oldukça başarılı bir performansa sahip bu ekran kartı, 6 GB GDDR5 belleğe sahip. Çift fanlı bir tasarıma sahip kart, Boost ile beraber 1759 MHz"e çıkabiliyor. Sistemde 2x4GB olmak üzere 2666 MHz ve DDR4 yapıda olan Team Dark T-Force RAM yer alıyor.



Depolama birimi tarafında ise 540 MB/s okuma ve 520 MB/s yazma hızı sunan 250 GB"lık Samsung 850 EVO modelini kullandık. Bizim sistemimizde yer almıyor olsa da, bütçeyi arttırabilen kişiler bu sisteme bir de mekanik disk ekleyebilir.



Sisteme gücünü 80+ sertifikası ile verimli bir performans sunan 600 Watt"lık Simplicity güç kaynağı veriyor. Son olarak kasa tercihimiz ise Mid Tower yapısıyla karşımıza çıkan Aerocool Aero 300 oldu. 3500 TL sistem toplama



Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi video ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.



