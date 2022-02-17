34'lük Hamsik'e çılgın teklif! Trabzonspor'a servet önerdiler
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Trabzonspor'un Marek Hamsik için ara transfer döneminde astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için Trabzonspor'un kapısını 4 milyon euro gibi bir rakamla çaldı.
Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik için ocak ayında müthiş bir teklif aldığı ortaya çıktı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Marek Hamsik için gelen astronomik teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.
ŞAMPİYONLUKTAN ÖNEMLİ DEĞİL
Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı. Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililere 4 milyon euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi. Camianın yıllardır beklediği şampiyonluğa bu denli yaklaşmışken hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Arap takımı daha fazla rakama çıkabileceğini iletmesine rağmen olumlu yaklaşmadı. Taraftarların sevgilisi olan Hamsik için gelen müthiş teklife anında olumsuz cevap verildi.
AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ
Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.