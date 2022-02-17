34'lük Hamsik'e çılgın teklif! Trabzonspor'a servet önerdiler

Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik için ocak ayında müthiş bir teklif aldığı ortaya çıktı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Marek Hamsik için gelen astronomik teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.

ŞAMPİYONLUKTAN ÖNEMLİ DEĞİL

Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı. Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililere 4 milyon euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi. Camianın yıllardır beklediği şampiyonluğa bu denli yaklaşmışken hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Arap takımı daha fazla rakama çıkabileceğini iletmesine rağmen olumlu yaklaşmadı. Taraftarların sevgilisi olan Hamsik için gelen müthiş teklife anında olumsuz cevap verildi.

AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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