HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

32 takım koronavirüs salgını sırasında 3 milyar 431 milyon Euro kaybetti

En çok değer kaybını ligin tescil edilmesi nedeniyle Fransa Ligue 1 kulüpleri yaşadı. İlk iki sırada Fransız Lyon ve PSG var. Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp ise Galatasaray.

24.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:03

KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmaya göre Avrupa liglerinde top koşturan 32 takım koronavirüs salgını sırasında 3 milyar 431 milyon Euro kaybetti…

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri yeni normalle yeniden start aldı. Ancak futbola verilen ara kulüplerin kadro değerlerine büyük darbe vurdu, oyuncuların fiyatları düştü. KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının kadro değer kayıplarını araştırdı. 32 takımın toplam kadro değeri 3 milyar 431 milyon euro (yaklaşık 26.5 milyar TL) azaldı. En büyük değer kaybını Fransa Ligue 1 kulüpleri yaşadı. Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in kadro değeri 934 milyon eurodan 696 milyon euroya (yüzde 25.4) düştü.

G.Saray ve Beşiktaş'ın kaybı yüzde 20'den fazla

Yüzde olarak en büyük değer kaybını (yüzde 27.5) ise O.Lyon yaşadı. Fransız ekibinin Covid-19 öncesi 404 milyon euro olan kadro değeri 293 milyon euroya geriledi. Şubat 2020'de Avrupa'nın en değeri 32 takımı arasında kadro değeri 100 milyon euronun altındaki iki kulüp olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın da oyuncuların fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Galatasaray'ın Şubat 2020'de 96 milyon euro olan kadro değeri yüzde 23.3 düşerek 73 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın ise 80 milyon euroluk kadrosu yüzde 20.2 düştü ve 64 milyon euro oldu.

Türkiye'deki tüm kulüpler pandemiden etkilendi

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Fransa ve Hollanda'da liglerin iptali kulüpleri çok fazla etkiledi. PSG, Lyon ve Ajax'ın kadrolarındaki oyuncuların değerleri bu yüzden çok fazla düştü. Ligimiz de Covid-19'dan olumsuz etkinlendi Galatasaray ve Beşiktaş Covid-19 yanı sıra oyuncu yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle en fazla etkilenen kulüpler oldu'' dedi.

32 takım koronavirüs salgını sırasında 3 milyar 431 milyon Euro kaybetti

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim Spor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak Spor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim Spor
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti Spor
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Ebru Gündeş Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 32 takım koronavirüs salgını sırasında 3 milyar 431 milyon Euro kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:18:10. #1.15#
title