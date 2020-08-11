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31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisi kurulacak.

31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak
11.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:21

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisi kurulacak. 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imzanı sağlayacak.

Valilik makamında, Osmaneli OSB mütevelli heyeti ile Paksan Makine Fabrikası yatırımcılarının katılımıyla 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesisin arsa tahsisi sözleşmesi imzalandı. Vali Bilal Şentürk, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, sanayi merkezleri olan İstanbul, Sakarya, Bursa ve Eskişehir illerine yakınlığı ve alt yapısı tamamlanmış OSB'leriyle Bilecik'in, yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini anımsatarak, "Bilecik, büyükşehirler arasında stratejik konumuyla yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Bir taraftan virüsle mücadele ederken diğer taraftan ilimizin kalkınması, katma değeri yüksek yatırımların gerçekleşmesi noktasında çabalarımız devam ediyor. İlimiz, üreten ve istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır. Bilecik'i her alanda geleceğe taşıyacak çalışmaları yaparak, daha iyiye ve mükemmele ulaşmanın gayreti içinde olacağız Sanayicinin ve yatırımcının her zaman yanındayız" dedi.

150 kişiye istihdam sağlayacak

Tesis yetkilileri Emre Çeviker ve Hakan Bay, Osmaneli ilçesinde kurulacak otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisinde 150 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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