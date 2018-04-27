300 Koyun Projesi Şırnak'ta Başlıyor

MEHMET FATİH ASLAN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesinin hafta sonu Şırnak'ta başlayacağını bildirdi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 koyun projesinin ilk etapta yanlış anlaşıldığını belirterek, koyunları alacak kişinin köyde yaşaması gerektiğini hatırlattı.

"Köyde yaşayacak, ahırı olacak, merası olacak, hayvancılıkla iştigal etmiş olacak." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Belki ahırında 50 damızlık koyunu var, biz ona 250 koyun verip 300'e tamamlayacağız. Belki hiç parası yok ahırı var, anadan, babadan bu işi bilen kişidir o zaman 300 koyun vereceğiz." diye konuştu.

Proje kapsamında kredinin Ziraat Bankası tarafından ödeneceğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, bunun 1 yılı geri ödemesiz 6 yıl da ödeneceğini ifade etti.

Projenin detaylı olarak düşünüldüğünü anlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Eskiden koyun, inek dağıtılırmış fakat adamın cebinde yem parası yok ve yem parası olmadığı için tekrar koyununu satmaya veya kesmeye gönderiyormuş. Şimdi biz yemini, asgari ücret maaşını veriyoruz, sigortasını yaptırıyoruz, ondan sonra veterinerlik hizmetlerini veriyoruz. Tarım il müdürlüğüne bağlı olarak sözleşmeli ailemiz olarak kabul ediyoruz, mal alımının garantisini veriyoruz. Daha sonra da mahsuplaşıyoruz. Biz ne kadar masraf etmişiz 80 bin lira mı? 300 tane koyun 300 tane yavru verdi. Bu yavruların şu anki fiyatı 120 bin lira. 120 den 80 çıkardığımız zaman adamın elinde kalan net parası 40 bin bin lira. Bu açıdan çok mükemmel bir proje."

"Şırnak küçükbaş hayvan için ideal bir yer"

Projenin bu yıl 500 bin koyun ile başlayacağını kaydeden Fakıbaba, gelecek yıllarda büyük rakamlarla devam edeceğini dile getirdi.

Projeyi ilk Şırnak'ta başlatacaklarını aktaran Fakıbaba, "Şırnaklılara karşı çok saygım, sevgim var. Şırnak küçükbaş hayvan için ideal bir yer. Cumartesi günü ilk Şırnak'ta başlatacağız. Sonra Erzincan, daha sonra Manisa, Tekirdağ, arkası arkasına gelecek." dedi.

"2023'e kadar hayvan, et ithalatını bitireceğimize inanıyoruz"

Yakında 250 bin düve projesini de hayata geçireceklerine dikkati çeken Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Düve projesini 10 Mayıs'ta Erzincan'dan başlatacağız. Orada da hayvan popülasyonunu artırmak ve bununla 2023'e kadar hayvan, et ithalatını bitireceğimize inanıyoruz. Bu projeler ciddi projeler, Allah'ın izniyle devam edilecek projelerdir. Bunlarla hem halkımız kazanacak hem de hayvancılık. Türk insanına yakışır bir şekilde ithalata ihtiyaç kalmadan kendi etimizi kendimiz üreterek, tüketerek bu konuda başarılı olacağız."