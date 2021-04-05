30 yaş sonrası meme kanserine dikkat!
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30 yaş sonrası meme kanserine dikkat!

Bültenler - Haberler | Sağlık
30 yaş sonrası meme kanserine dikkat!

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin görülme sıklığı, 30 yaşından sonra hızla artış gösterir. Meme kanseri kişiden kişiye farklı seyir gösterir, bazıları gürültülü ve hızlı seyrederken, bazılarıda yumuşak gidişlidir. Bunun ana sebebimeme kanserinin farklı alt tiplerinin olmasıdır. Ancak en önemlisi meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesidir.Tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biri meme kanseridir. Meme kanseri ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi o kadar kolaylaşır ve etkinleşir. Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olabilir. Daha ileri evrelerde meme başı ve meme cildinin korunarak ve implant (silikon) uygulanarakameliyat mümkün olabilmektedir.

Dr.Yetkin sözlerine şöyle devam etti;''Meme kanserinin sebebi tam bilinmemektedir. Ancak meme kanserine yol açabilecek risk faktörleri mevcutdur. Risk faktörleri bir kişinin meme kanserine yakalanma ihtimalini, normale oranla arttıran sebeplerdir. Bunların içinde; Ailesel (genetik) sebepler,Hormonal sebepler,Göğüs bölgesine daha önceden radyasyon uygulanması en önemlileridir. Risk faktörlerini detaylandırırsak, fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak,yeterli fiziksel aktivite yapmamak,hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak,doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak,menopoz sonrası hormon tedavisi almak,alkol kullanmak sayılabilir.''dedi.

Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. Meme kanserinin belirtilerinin bilinmesi, Ayda bir kez kişininkendi kendine meme muayenesi yapması, yılda birkez hekim muayenesi ve tarama mamografisi yaptırması erken tanıda çok önemlidir.

Dr. Gürkan Yetkin son olarak şunları ifade etti: ''Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklıbeslenme alışkanlıkları(sebze ve meyveden zengin), kişinin yaşına uygun fiziksel aktivite yapması ( günlük 45-60 dakika yürüyüş gibi) ,sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma meme kanseri riskini azaltmaktadır. Özellikle 1,5-2 yıl emzirmenin de anneyi meme kanserinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.''dedi.

Kaynak: Bültenler

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