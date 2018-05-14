30 Bin Lira Maaşla Profesyonel Turist Aranıyor

Turizm cenneti Muğla'da dünyaca ünlü Dalyan'a, Sarıgerme'ye, İztuzu Plajı'na, Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Habertürk'ün haberine göre Best Job In Turkey (Türkiye'nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme'yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

30 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

1 ay boyunca tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK'lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin TL de maaş alacak. Başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz arasında yapılacak, 18 Temmuz'da ise Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve STK'lardan oluşan jüri profesyonel turisti seçecek.

"DİL BİLEN, İYİ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKEBİLEN BİRİ OLACAK"

Başkan Karaçelik "Plajlarıyla dünyada ödüller alan bir yeriz ama halen turizmde istenilen karşılığı göremediğimizi düşünüyoruz. Proje bunun için önemli" derken, projeyi yürüten isimlerden Fatih Akaslan da "Dil bilen, iyi fotoğraf ve video çekip iyi blog yazabilen bir gezgin arıyoruz" ifadesini kullandı.