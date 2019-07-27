Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl "sıfır atık" teması ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde paraşütçüler gösteri yaptı.

Bafra Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek için bu yıl teması "sıfır atık" olarak belirlenen festival, "Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla devam ediyor.

Doğal güzelliği ile dikkati çeken Kapıkaya'da yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı festivalin dördüncü günü, yamaç paraşütü gösterilerine sahne oldu.

Dağcılık, su sporlar, motosiklet, bisiklet gibi pek çok aktivitenin yapıldığı festivalde Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 350, yurt dışından 20 sporcu olmak üzere 370 paraşütçü atlayış gerçekleştirdi.

Gösterileri takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, su sporlarının yapıldığı alanda eşi Direnç Karaaslan ve kızı Sare ile tekne gezisi yaptı. Ardından Karaaslan, paraşütçülerin nefes kesen gösterilerini izledi.

Karaaslan, AA muhabirine, Bafra'nın tarımsal değerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığını söyledi.

Bu etkinliğin Türkiye'nin en önemli spor etkinliklerinin yapıldığı bir festival haline geldiğine işaret eden Karaaslan, "Festival her geçen sene yurt içi ve dışından insanları Türkiye ve Samsun'a çekiyor. Her yıl niteliği ve kapsamı da artıyor. Bu yılki etkinliklere 2 bin 500'ün üzerinden sporcunun katılması önemini bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Karaaslan, bu yıl düzenlenen festivalin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk 'sıfır atık' temalı festivalidir. Yani buraya gelen katılımcılar doğa ile baş başa vakit geçirmek için kamp kurarken, doğanın tüm imkanlarından faydalanırken aynı zamanda da sorumluluklarını yerine getirerek buradan ayrılıyorlar. Doğal güzelliğin korunması açısından ve bilinç oluşturması adına bu temanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğadan faydalanırken ona zarar vermeden festivalin tamamlanması hedefleniyor. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de gerçekleştirilen bütün festivallerde 'sıfır atık' teması festivallerin merkezine alınacaktır. Bunu ilk kez burada gerçekleştirmiş oluyoruz."

Kaynak: AA