Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta trafik ekipleri yasak alanlara parklara geçit vermedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde yasak alanlara park eden araçlara cezai işlem uyguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri cadde üzerinde yasak alanlara parklara geçit vermedi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sabahın ilk ışıklarından itibaren Gazipaşa Caddesi'nde yasak alanlara park eden araçların sürücülerini uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin plakaları alarak cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunda devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Zonguldak Gazipaşa Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title