Zonguldak'ta trafik ekipleri yasak alanlara parklara geçit vermedi
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde yasak alanlara park eden araçlara cezai işlem uyguladı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri cadde üzerinde yasak alanlara parklara geçit vermedi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sabahın ilk ışıklarından itibaren Gazipaşa Caddesi'nde yasak alanlara park eden araçların sürücülerini uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin plakaları alarak cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunda devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK