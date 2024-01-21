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Zonguldak'ta Heyelan: Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi

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Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları karayoluna düştü. Bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları karayoluna düştü. Olayda bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun 10. kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşaması ile kopan dev kaya parçaları, istinat duvarının üzerinden karayoluna indi. Güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı aracın ön kısmına isabet eden taş parçaları araçta hasara neden oldu. Aracından inerek ekiplere haber veren sürücü, kriko yardımıyla kurtardığı aracını olay yerinden alarak bölgeden ayrıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölüm trafiğe kapatılırken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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