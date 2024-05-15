Üye Girişi
Haberler

Fatih Terim'in şampiyonluk şansı kalmadı! Panathinaikos, PAOK'a 4-1 kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda PAOK'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte bitime 1 hafta kala PAOK liderliğe yükselirken, onun 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos ise şampiyonluk şansını yitirdi.

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi.

SAMET SÜRE ALMADI

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı. Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.

Fatih Terim'in şampiyonluk şansı kalmadı! Panathinaikos, PAOK'a 4-1 kaybetti

PUAN DURUMU

1- PAOK (77)

2- AEK (75)

3- Olmypiakos (73)

4- Panathinaikos (71)

Şampiyonluk grubunun son haftasında fikstür şu şekilde;

AEK - Lamia

Aris - PAOK

Panathinaikos - Olympiakos

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Yunanistan Paok Spor Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500

Yorumlar (1)

V Gungordu:

Fatih terim turkiyede imparator..

1
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title