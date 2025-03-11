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Antrenörün feci ölümü! Alevler arasından kurtulamadı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Talip Tavşan'ın evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Zonguldak'ta Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti

YANGIN İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Duman tüm evi sararken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Zonguldak'ta Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti

FUTBOL ANTRENÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü 48 yaşındaki Talip Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti

Antrenörün feci ölümü! Alevler arasından kurtulamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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