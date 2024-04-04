Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Alaplı ilçe girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Aykut Y., idaresindeki 81 KJ 692 plakalı motosiklet; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü Aykut Y., ve yolcu Sibel Y., düşmenin etkisi ile yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dairesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK