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Zonguldak haberleri: Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak haberleri: Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Küçük kaymaz Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahhatin T. eşi Halime T.(68) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla Fındık toplamak için tarlaya giderken bir anda patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Halime T., üzerine devrilen patpatın altında kaldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Halime T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selahattin T. tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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