Yüzüstü Motosiklet Kullanan Sürücü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuk yapan sürücü sosyal medyada dikkat çekti, polis ekipleri şahsı tespit etmek için harekete geçti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Safranbolu-Bartın kara yolunun Kirkille mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün yüzüstü yattığı motosikletle tehlikeli yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde motosiklet kullanıcısının hem kendini görüntüleyenleri hem de trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerlediği yer alıyor. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılması üzerine polis ekipleri motosikletliyi tespit etmek için çalışma başlattı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa