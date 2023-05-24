Yüzme havuzunda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı Manisa'nın Kula ilçesinde spor kompleksinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda bir anda gözden kaybolduktan sonra diğer kursiyerler tarafından fark edilip sudan çıkarılan ve yapılan tetkikler sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen 25...

Yüzme havuzunda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde spor kompleksinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda bir anda gözden kaybolduktan sonra diğer kursiyerler tarafından fark edilip sudan çıkarılan ve yapılan tetkikler sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay, dün saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Spor Kompleksi'nin yarı olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, havuzda yüzerken bir anda gözden kayboldu. Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından suyun içerisinde olduğu fark edilen ve sudan çıkarılan Leblebici'ye ilk müdahaleyi kurs eğitmeni yaptı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz olay sonrası gencin cansız bedeni, nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Talihsiz genç için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan tetkiklerin ardından Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acı olayda yaşamını yitiren ve Kula'yı yasa boğan genç Leblebici, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazında baba Mustafa ile ağabeyi Ekrem Leblebici, ayakta durmakta güçlük çekti.

Talihsiz genç için düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan acı olayın hemen ardından Kula Kaymakamlığı'nca sorumlular hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.