Yozgat'ta otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kayseri- Yozgat karayolu merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcu sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralandıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan Melda Yavuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolculardan 64 yaşındaki Dindar Kelsaka ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2'ye çıktı. - YOZGAT