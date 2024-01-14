Pençe-Kilit harekatında şehit olan askerler için teröre lanet yürüyüşü düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle meydana gelen çatışmada şehit olan askerler için bir araya gelen vatandaşlar, şehitlerimizi anıp terörü lanetledi.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle meydana gelen çatışmada şehit olan askerler için "Teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi. Terminal mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş yaparak terörü lanetledi.

Lise Caddesi boyunca "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atan vatandaşların yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, şehit haberlerinin yüreklere kor gibi düştüğünü söyleyerek, "Pençe Kilit harekatının operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik önceki gün akşam saatlerinde hain teröristlerce sızma girişimi vuku bulmuş ve çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmed'imiz şehit düşmüş 4 kahraman askerimizde yaralanmıştır. Türk milleti her daim bu imanlı şuurun idrakinde olacaktır. Bizler çok iyi biliyoruz ki tertemiz kanlarıyla aziz toprağımıza can olan şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu hesap mahşer gününe bırakılmayacaktır. Devletimiz ve kahraman ordusundan beklentimiz odur ki; bu cennet vatanın evlatlarına, birliğine, dirliğine kasteden bu kan emici soysuzların, teröristlerin son destekçisi de etkisiz hale getirilinceye dek, yılmadan, yıkılmadan bu kutlu mücadelenin sürdürülmesidir" dedi. - YOZGAT