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Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı

Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yatak odasında bulunan çelik kasayı patlatarak içerisinde bulunan 120 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve nakit parayı alan hırsızlara geçit vermedi.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yatak odasında bulunan çelik kasayı patlatarak içerisinde bulunan 120 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve nakit parayı alan hırsızlara geçit vermedi. Ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini çaldığı altın ve nakit paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İsfendiyar Mahallesinde yatak odasında bulunan çelik kasa, kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatıldı. Kasada bulunan yaklaşık 120 bin TL değerindeki ziynet eşyalar ve nakit para çalındı. İhbarın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, ilk olarak hırsızların kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi B.R.G., K.Y. ve G.C.'yi bir süre takibe alan ekipler, Kastamonu'da il merkezinde yaptıkları operasyonla hırsızları saklandıkları yerde çaldıkları ziynet eşyaları ve nakit paralarla birlikte yakaladı. Hırsızlık şüphelisi B.R.G., K.Y. ve G.C., Asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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