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Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı

Adıyaman'da evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Adıyaman'da evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında bulunan evlerinin önündeki sokakta yürüyen Mahmut Ç. (65), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçaklanan Mahmut Ç., Kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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