Yamaç Paraşütü Uçuşunda Yedek Paraşüt Açılmayınca Denize Düştü

Yamaç Paraşütü Uçuşunda Yedek Paraşüt Açılmayınca Denize Düştü
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçuş yapan kadın pilot, yedek paraşütünün açılmaması sonucu denize düştü. Sürat teknesi tarafından kurtarılan Esra S., hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan uçuş yaptıktan sonra Ölüdeniz semalarında yedek paraşütü açılmayınca denize düşen kadın pilot, bölgede bulunan bir sürat teknesine alınarak hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Fethiye'ye bir kurumdan yamaç paraşütü eğitimi almak üzere geldiği öğrenilen Esra S. sabah saatlerinde teleferikle Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan Esra S. gökyüzünden Ölüdeniz'i izlerken kıyıya yaklaşık 300 metre mesafede 150 metre yükseklikten bir anda denize doğru savruldu. Yedek paraşütünü açamayan Esra S.'nin denize düştüğünü gören kıyıdaki gezi işi yapan sürat tekneleri boğulma tehlikesi de yaşayan yamaç paraşütü tutkunu kadını kurtarmak için harekete geçti. Bu sırada bazı vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sürat teknesi kısa sürede yamaç paraşütü pilotu Esra S.'ye ulaşıp bulunduğu yerden kurtarıp tekneye aldı. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belcekız Plajı'na sürat teknesi ile getirilen Esra S.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sürat teknesinde yapılırken, müdahalenin ardından genç kadın paraşütçü sedyeye alındı. Tekneden sedye ile ambulansa götürülen kadın paraşütçü Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan paraşütçünün hafif yaralı olduğu ve durumunun ciddi olmadığı kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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