Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Hayatını Kaybeden Pilot Cengiz Kalyoncu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Hayatını Kaybeden Pilot Cengiz Kalyoncu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda düşerek hayatını kaybeden pilot Cengiz Kalyoncu, memleketi Gaziantep'te cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda düşerek hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı paraşüt alanında yaşandı. İddiaya göre, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen Gaziantepli yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), yaptığı uçuş sırasında sert iniş yaparak ağır yaralandı. Yaralı pilot Cengiz Kalyoncu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Sert iniş sonrası hayatını kaybeden profesyonel yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kalyoncu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Şöhreti ıskalayan Ergün yıllar sonra sokakta böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica havaalanından paylaştı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor

Benfica havaalanından paylaştı! Kerem, İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.