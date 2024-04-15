Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 222 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 222 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 222 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN