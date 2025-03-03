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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
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Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Toplamda 40 bin makaron, cep telefonları, elektronik sigaralar ve bir tabanca bulundu. 39 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 40 bin adet makaron, 33 adet cep telefonu, 70 adet çakmak (Zippo), 33 adet alkol, 32 adet şarj aleti, 26 adet elektronik sigara, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 5 adet tablet bilgisayar, 3 adet oyun konsolu ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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