Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 4 bin 56 paket sigara, 7 kilogram külçe altın, 20 litre etil alkol, 515 adet puro ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği) ele geçirilmiştir. Yağma (gasp) suçundan; 1 adet dekont ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 12 olay kapsamında 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN