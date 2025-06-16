Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı

Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 4 bin 56 paket sigara, 7 kilogram külçe altın, 20 litre etil alkol ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Toplamda 22 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 4 bin 56 paket sigara, 7 kilogram külçe altın, 20 litre etil alkol, 515 adet puro ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği) ele geçirilmiştir. Yağma (gasp) suçundan; 1 adet dekont ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 12 olay kapsamında 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.