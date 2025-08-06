Ünlü İş Adamı Halit Yukay'ın Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu

Ünlü İş Adamı Halit Yukay'ın Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
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Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, Yalova'daki marinadan Yunanistan'a gitmek üzere çıkan Halit Yukay'a ait tekne parçalanmış halde bulundu. Arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan ünlü iş adamı Halit Yukay'ın (43) dün Yalova'daki marinadan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova merkezde bulunan Setur Marine'den Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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