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Ümraniye'de 'Polis' Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı

Ümraniye'de 'Polis' Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı
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Ümraniye'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşlardan 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para alarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Ümraniye'de kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak vatandaşları 600 bin TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan tarihinde Ümraniye'den gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Müştekiler F.S. (44) ve H.S. (65), telefonda kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi ile ikametine gelen bir kadın ve bir erkeğe yaklaşık 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını ve nakit parayı elden vererek dolandırıldıklarını belirtti. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi 21 Nisan tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında başka suç kaydı da bulunan şüpheliler S.K. (29) ve H.Ö. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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