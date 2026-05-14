Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya 56 füze ve 670'ten fazla İHA ile saldırı: 1 ölü

Rusya'dan Ukrayna'ya 56 füze ve 670'ten fazla İHA ile saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca başta Kiev olmak üzere farklı noktalara 56 füze ve 670'ten fazla İHA ile saldırdığını açıkladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok yapı hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 56 füze ve 670'ten fazla İHA ile saldırdığını belirterek, saldırılarda başkent Kiev'deki 9 katlı bir binanın vurulduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktayı hedef aldığını belirterek, Rusya'nın saldırılarda 56 füze ve 670'ten fazla İHA kullandığını açıkladı.

Zelenskiy, Kiev'de 9 katlı bir binanın vurulduğunu ve tamamen yıkıldığını aktararak, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Düzinelerce kişi kurtarıldı. Trajik bir şekilde 1 kişi hayatını kaybetti. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Hala enkaz altında olanlar olabilir" dedi.

Rusya'nın saldırılarında hipersonik, balistik ve seyir füzesi kullandığını aktaran Zelenskiy, "Bu saldırının ana hedefi Kiev'di. Şehrin yirmi farklı noktasında hasar meydana geldi; sıradan konut binaları, bir okul, bir veteriner kliniği ve sivil altyapı hedef alındı. Benzer terör saldırıları Kremençuk'taki enerji altyapısına, Çornomorsk'taki liman ve konut alanlarına de düzenlendi. Bunlar, kesinlikle savaşın sona erdiğine inanan birinin eylemleri değil" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refahiye'de dolu yağışı etkili oldu

Mayıs ayında dolu sürprizi! İlçe beyaza büründü
Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişi neyle suçlanıyor? 100 milyarlık para hareketi

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'yı 200 kişiyle gözaltına aldıran suçlama
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

Bu takımı kim durduracak?
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı