Tuzla'da Fabrika Yangını: Jeneratör Alevleri Dış Cepheyi Sıçrattı

Tuzla'da fabrika yangını: Jeneratörden çıkan alevler dış cepheye sıçradı

İSTANBUL - Tuzla'da taş öğütme fabrikasında jeneratörden çıkan yangın, fabrikanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Öz Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan jeneratörlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikanın dış cephesinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.