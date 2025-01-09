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TUSAŞ'ın ANKA uçağı 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA uçağı, 15 bin feet yüksekten milli füze L-UMTAS ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. TUSAŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu başarı, mühendislik kabiliyetinin ve yerli teknolojinin bir göstergesi olarak vurgulandı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten hedefi tam isabetle vurdu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ( Tusaş ) geliştirdiği ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten Roketsan tarafından üretilen milli füze L-UMTAS ile atış gerçekleştirdi. ANKA hedefi tam isabetle vurdu. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından bu atışla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz."

TUSAŞ'ın ANKA uçağı 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aman yarabbim nasıl olduda gerçek yerli milli sihamız olan Ankayı hatırladınız hep böyle devam edersiniz Allah hayırlara yazar inşallah sabah akşam bayraktarın reklamını yapıp duruyordunuz yoksa arada bozuklukmu var neyse yükünü tutan tutmuştur bir şey olmaz evelallah

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Tamam madem öyle o zaman şu terörün kökünü kazıyım kardeşim ya! Yıllardır aynı terane

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