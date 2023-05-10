Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde bulunan tarihi mezarlıkta kazı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde bulunan tarihi mezarlıkta kazı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde, tescilli koçbaşlı mezar taşlarının da yer aldığı mezarlıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazı yapıldı. Köy sakinlerinden Tuncay Kalkan'ın durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri köye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan mezarlıkta inceleme yaptı.

Eski mezarların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldığını dile getiren Tuncay Kalkan, "Olay muhtemelen gece olmuş. Durumu sabah hayvanlarımızı götürdüğümüzde fark ettik ve yetkililere bildirdik. Gelip inceleme yapıldı. Ölülere saygısı olmayan bu kişilerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz" dedi. - TUNCELİ