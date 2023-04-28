Tunceli'de 38 gün önce çaya uçan araç su yüzeyine çıktı
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Tunceli'de 38 gün önce çaya uçan araç su yüzeyine çıktı Tunceli-Pülümür karayolunda 38 gün önce çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı.
Tunceli'de 38 gün önce çaya uçan araç su yüzeyine çıktı
TUNCELİ - Tunceli- Pülümür karayolunda 38 gün önce çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ülkü ve Yusuf Yılmaz çifti hayatını kaybetmişti.
Kaza, Tunceli- Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü gece saatlerinde meydana gelmişti. Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür çayına uçmuştu. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında önce Ülkü ardından eşi Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenleri Pülümür çayında bulunmuştu.
Yapılan çalışmalarda kaza yapan araca rastlanamazken Pülümür çayının debisinin düşmesiyle kaza yapan araç su yüzeyine çıktı. Aracı, gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken aracı sudan çıkarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.