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Trafik çekicisi operatörleri işten çıkarıldı, mağduriyetlerini dile getirdi

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Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nda çalışan trafik çekicisi 8 operatör, yeni sözleşmesi ağır şartlar içerdiği gerekçesiyle imzalamadıkları için işten çıkartıldı. İstifa etmemelerine rağmen istifa ettikleri bildirilen operatörler, mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nda çalışan trafik çekicisi 8 operatör, yeni sözleşmesi ağır şartlar içerdiği gerekçesiyle imzalamadıkları için işten çıkartıldı. İstifa etmemelerine rağmen istifa ettikleri bildirilen 8 operatöre, mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi. Operatörler, "Bizim hakkımız yendi, bu durumun çözüme ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nda çalışan trafik çekicisi 8 operatör, yeni sözleşmesi ağır şartlar içerdiği gerekçesiyle imzalamadıkları için işten çıkartıldı. İstifa etmemelerine rağmen istifa ettikleri bildirilen 8 operatöre, mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi. Uzun süredir vakıfta çalışan ve maaşlarına zam yapılmadığını belirten operatörler, sözleşmeyi imzalamadıkları için kendilerine bir süredir mobing uygulandığını iddia etti. Herhangi bir mesai ücreti almadıklarını ve hafta sonu da çalıştıklarını ifade eden İsa Karabıçak, Ömer Çetin, Çetin İnan, Ferhat Tamcı, Hasan Turan, Tarık Uysal, Yaşar Turan ve Yüksel Kalan, haklarının kendilerine geri verilmesini istiyor.

"Sürekli mobbing uygulandı, işten çıkartmakla tehdit ettiler"

İşten çıkartılan operatörler adına konuşan İsa Karabıçak, "Bizlere vakıf tarafından yeni bir sözleşme sunuldu. Biz bu sözleşmeyi kabul etmedik. Sözleşmede aklımıza yatmayan şeyler vardı. Bu şekilde çalışamayacağımızı belirttik. Ardından bize sürekli mobbing uygulandı, işten çıkartmakla tehdit ettiler. Ben ve diğer arkadaşlarım dün çalışmamıza rağmen bugün işe geldiğimizde işten atıldığımızı öğrendik. Sebep olarak hepimizi istifa etmiş olarak göstermişler. Yani biz kendimiz istifa etmişiz. Biz istifa etmedik. Bizi dün genel merkeze çağırdılar. Biz yeni sözleşmeyle devam edebileceğimizi söyledik. Bunu kabul etmediler. Ancak bize bugün saat 12.00 sıralarında işten istifa ettiğimize dair mesaj geldi. Biz mağduruz" dedi.

"Bizim hakkımız yendi, bu durumun çözüme ulaşmasını istiyoruz"

Karabıçak, "Eski sözleşmeye göre biz memura tabiydik. Bildiğiniz üzere memurlar son dönemde zam aldı. Bize bu zamana kadar maaş iyileştirmesi olmadı. Memura göre değil, vakfın belirlediği orana göre maaş zammı olacağı söylendi. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz 4 yıl boyunca bayram mesaisi almadık. Kar tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca 12 saat aralıksız çalıştık. Biz işimizi severek yapıyorduk. Bizim hakkımız yendi. Biz bu durumun çözüme ulaşmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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