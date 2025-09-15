Haberler

Trabzonsporlu Eski Futbolcunun Oğlu Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın, bir tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Ceyhun Bulut ise tutuklandı.

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ı çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda alkollü olarak işletmeye gelen Ceyhun Bulut işletme sahibi Haluk Altın arasında içeriye alınmadığı gerekçesi ile tartışma çıkmış, çalışanların araya girmesi ile taraflar ayrılırken, bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut'un yanında getirdiği tabanca ile ateş ettiği Haluk Altın ağır yaralanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Haluk Altın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

İçeriye alınmayınca sinirle ateş açmış

1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilen Haluk Altın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın şüphelisi Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ceyhun Bulut adliyeye sevk edilirken, alınan ilk ifadesinde alkol almak için işletmeye geldiğini ve içeri alınmayınca sinirlenerek Haluk Altın'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ceyhun Bulut, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

