Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tosya Belediyesi Kum Ocağı mevkiinde Tosya istikametinden Kastamonu'ya seyir halinde olan 61 EE 624 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mıcır malzemenin üstüne çıkarak ters döndü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.