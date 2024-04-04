Tokat-Niksar karayolunda çekici ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Tokat- Niksar karayolunda çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar istikametinden Tokat'a seyir eden Ö.Ç. idaresindeki 60 HR 444 plakalı Honda marka otomobil, Boğazbaşı mevkiinde karşı istikametten gelen A.Ç. idaresindeki 19 AAC 275 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT