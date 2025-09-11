TMSF'den Can Holding Açıklaması: 'Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketleri yönetiyoruz'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" denildi.

TMSF'den Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıltı. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığının belirtildiği açıklamada, "Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL