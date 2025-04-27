Termespor - Genç Bafraspor Maçında Tartışma Kavgaya Dönüştü

Terme spor – Genç Bafra spor karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Oyuncular ile taraftar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Samsun Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Terme spor ile Genç Bafra spor, Terme Abdullah Aslan Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadelede maç, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maç sonunda Genç Bafra spor oyuncuları ve Terme spor taraftarı arasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Futbolcular ile taraftar arasında yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

"Kabul edilemez bir durumdur"

Yaşanan olaylar sonrasında Terme spor Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terme spor olarak, her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyor ve temiz bir futbol adına mücadele ediyoruz. Sahada ter döken her sporcu, rakibine saygı göstermeli, futbolun özündeki evrensel değerleri yaşatmalıdır. Bugün yaşananlar, bu değerlerin açık bir ihlalidir ve kabul edilemez bir durumdur. Bu olayların bir daha yaşanmaması adına, spor camiasının tüm paydaşlarının daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguluyoruz. Saha içi ve saha dışı davranışlarda sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." - SAMSUN