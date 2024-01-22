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Tekirdağ Kapaklı'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gece devriyesi sırasında, şüphelenilen şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı.

17 yaşında olduğu öğrenilen E.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörüne basılı 7 adet fişek ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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