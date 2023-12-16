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Tekirdağ'da yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2 şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silahlar bulundu. İki olayda toplamda 3 tabanca, 2 şarjör ve 84 adet fişek ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüpheli 2 şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkollü mekanlara yönelik yapılan denetlemeler esnasında yapılan üst aramasında M.K. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

84 adet fişek ele geçirildi

Ayrıca İnönü Mahallesi Eski Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan bankta oturan şahıstan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Şüpheli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 84 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Haberler

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